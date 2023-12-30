1 Ocak'ta 'ücretsiz taşıma' kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
Giriş: 30.12.2023 - 02:25 Güncelleme: 30.12.2023 - 02:25
1 Ocak 2024 tarihi için 'ücretsiz taşıma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.