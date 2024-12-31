Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Ocak tatil mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba resmi tatil mi, yarım gün mü, yışbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor?

        1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba tatil olarak sayılıyor mu?

        31 Aralık'ta tüm dünya tarafından kutlanacak yeni yıl beraberinde '1 Ocak tatil mi?' sorusunu da getirdi. Özellikle çalışan milyonlarca vatandaşın sorusu, 2025 resmi tatiller takviminin yayınlanması ile netlik kazandı. Peki, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        31 Aralık’ta dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu yaşanacak ve 2025 büyük bir heyecanla karşılanacak. Yeni yılla beraber en çok aratılan konulardan biri de '1 Ocak tatil mi?' oldu. İşte, 2025 resmi tatiller takvimine göre yılbaşı tatili...

        2

        1 OCAK 2025 RESMİ TATİL Mİ?

        1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle 1 Ocak günü kamu kuruluşları çalışmayacak ancak özel sektörde durum değişkenlik gösterebilir.

        3

        2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

        Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

        İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

        Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

        Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı