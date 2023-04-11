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Burçların kişilikler üzerinde etkili olduğu düşünülür. Burca göre kişilik analizleri yapılır ve yıldızname haritası çıkarılır. 1 Şubat tarihinde doğanların yükseleni ve yer aldığı burç da en merak edilen konular arasındadır. 1 Şubat hangi burç, 1 Şubat burcu ne, 1 Şubat burcu özellikleri, 1 Şubat burcu erkeği, 1 Şubat burcu kadını, 1 Şubat burcu yorumu, 1 Şubat yükseleni nedir, 1 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 1 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 1 Şubat ile ilgili merak edilen astroloji detayları.

1 Şubat Hangi Burç?

1 Şubat’ta doğanlar kova burcunda yer almaktadır. 21 Ocak ve 19 Şubat arasını Kova burcu kapsamaktadır. Kova burcu ise Hava grubuna ait bir burçtur.

1 Şubat Burcu Ne?

Astrolojiye göre 1 Şubat tarihi Kova burcunu içe almaktadır. 1 Şubat’ta dünyaya gelenler Kova burcuna sahiptir. Kişisel özellik üzerinde burçlar kadar yükselen burç da önemlidir. Yükselen burcunuz hangi burca aitse o burca özgü özellikler de taşıyabilirsiniz.

1 Şubat Burcu Özellikleri

1 Şubat’ta dünyaya gelenlerin özellikleri:

Gezmeyi ve eğlenmeyi severler.

Özgür ruhludurlar.

Sosyal çevreleri geniştir.

Kolay aşık olup kolay sıkılırlar.

Hırslı yapıları vardır.

Fedakârlardır.

Açık fikirlidirler.

Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif

Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs

Renk: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil

Uğurlu Taş: Yeşim

Şanslı Sayı: 4

Şanslı Gün: Pazar

Çiçekler: Kardelen Çiçeği

Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva

1 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkeği girdiği ortamlarda aranılan isimdir. Oldukça sıcakkanlı olduğu için kolay samimiyet kurar. Hayal güçleri geniştir ve tasarladıkları projelerini hayata geçirmek isterler. Yenilikçe yapıları vardır. Kova burcu erkeleri sabit bir duruşa sahip değildir. Saati saatine uymuyor dediğimiz türden hareketler sergileyebilirler. Bu sebeple bir sonraki hamlelerini tahmin etmek güçtür. Anı yaşamaktan daha çok planlayıcı yapıya sahiptirler. Gelecek üzerinde sık sık düşünürler. Mükemmeliyetçi yapıları vardır. Bu sebeple detaylara önem verirler. Rahat ve cesur yapıları bazen başlarına sorun açabilir.

1 Şubat Burcu Kadını

Kova kadını keşfetmeye bayılır. Bu bir mekân da olabilir bir insan da. Keşif kova kadınının olmazsa olmazıdır. Sanatsal yönüyle ön plana çıkan kova kadını etrafı bir sanatçı gözüyle gözlemler. Arkadaş canlısı yapıları gereğiyle geniş bir çevreye sahiptir. Kova kadının davranışları konusunda sabit değildir. Nerede nasıl davranacağı ya da ne yapacağı önceden kestirilemez. Bu sebeple onları düşünce yapılarından tahmin etmek zordur. Sınırlar ve kalıplar kova burcu kadınına göre değildir. Özgürlüklerine çok düşkündürler. Akıllı ve mantıklı kararlar verirler. Genellikle başkalarının görüşlerine önemsemezler. Kontrol altında tutulmayı sevmezler.

1 Şubat Burcu Yorumu

Genel olarak kova erkekleri de kova kadınları da belli başlı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Her iki taraf da oldukça arkadaş canlısı ve sosyaldir. Ayrıca özgürlüklerinden asla taviz vermezler. Kalıplar içinde bir hayat sürmek onlara göre değildir. Andan ziyade gelecek planlamasına yönelmektedirler.

1 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burç kişinin doğum saatine göre belirlenir. Dakikalar bile yükselen burcu değiştirmeye yetmektedir. Kişinin doğum saatini biliyorsanız yükselen burcunu hesaplayabilirsiniz.

1 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Yazar Muzaffer Buyrukçu 1 Şubat 1928

Ünlü oyuncu Derya Baykal 1 Şubat 1957

Türk arkeolog Jale İnan 1 Şubat 1914

Futbolcu Erol Tugay 1 Şubat 1950

Ünlü avukat Vedat Ahsen Coşar 1 Şubat 1949

Ünlü tiyatro oyuncusu Tuncel Tayanç Kurtiz 1 Şubat 1936

1 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Harry Styles

Şarkıcı Lisa Marie Presley

Oyuncu Michael C. Hall

Oyuncu Brandon Lee

Oyuncu Sophie Turner

Alman asıllı futbolcu Micahael Fink

İskoç futbolcu Darren Fletcher

Arjantinli futbolcu Gabriel Batistuta

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