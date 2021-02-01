Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.477.463'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.993 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

1 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

31 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

31 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 641 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı 1634 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 216 bin 817´ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 102 milyon 652 bin 816´ya yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 512 bin 193 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 447 bin 459´a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 801 kişinin hayatını kaybettiği Kanada´da toplam 770 bin 793 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 16 bin 374 vakanın tespit edildiği Meksika´da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 841 bin 893´e çıktı. Ülkede toplam 156 bin 579 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.