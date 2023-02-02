Reyting sonuçları 1 Şubat Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Kuruluş Osman ve Çöp Aam reyting sıralmasında birbiriyle sıkı sıkıya rekabete girdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki güncel sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...