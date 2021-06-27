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1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! İşte İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi maddeleri

1 Temmuz tarihi sonrası geçerli olacak yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmıştı. Genelgenin geçerli olacağı son güne girilmesiyle vatandaşlar '1 Temmuz normalleşme genelgesi yayınlandı mı?' sorusuna yanıt buldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! İşte İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi maddeleri

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. İşte 1 Temmuz normalleşme genelgesi...

1 TEMMUZ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Genelgenin ayrıntıları şöyle:

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.
Covid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.
Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.
içi
Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye’ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

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