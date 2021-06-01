1 yıllık çalışma sonuçları açıklandı! Koronanın öyle etkileri oldu ki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık1 yıllık çalışma sonuçları açıklandı! Koronanın öyle etkileri oldu ki - Haberler
ABONE OL

Koronavirüs erkeklerde unutkanlık, kadınlarda saç dökülmesi yaptı

Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin 1 yıllık çalışmalarının sonuçları açıklandı. COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi Sorumlusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köse, "Birinci yılın sonunda orta yaşlı erkeklerde bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünün ön plana çıktığını gördük. Bu durum hastaların yaşam konforu ve iş hayatını oldukça etkiliyor. Yine bir yılın sonunda orta yaş üstü kadınlarda ise saç dökülmesinin giderek arttığını tespit ettik" dedi

1 yıllık çalışma sonuçları açıklandı! Koronanın öyle etkileri oldu ki - Haberler
1 yıllık çalışma sonuçları açıklandı! Koronanın öyle etkileri oldu ki
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Nisan 2020'de Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı. Merkezde yapılan tespitlerin 1 yıllık sonuçları açıklandı. 1 yılda koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 5 bin hasta üzerinde çalışma yapıldı. Hastalar 1'inci, 3'üncü, 6'ncı, 9'uncu ve 12'nci aylarda gün gün izlendi.

"BU MERKEZ TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

5 bin hastayı takip ettiklerini söyleyen COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi Sorumlusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köse," Bu merkez, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin açılmasının nedeni ise, COVID-19'un tutmadığı organ ya da sistemin neredeyse olmaması. Yine COVID-19 geçiren hastaların, hastalığı atlattıktan sonra birçok sıkıntı yaşayacağını düşündük. Merkez açıldıktan bu yana 5 bin hastayı takip ettik. Hastaları hastaneden çıktıktan sonra bir, üç, altı, dokuz ve 12'oniknci aylarında takip ettik. Bir seneyi tamamlayan hastalarımız oldu. Hastaları göğüs, enfeksiyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile değerlendirdik" diye konuştu.

Dr. Köse, sözlerine şu şekilde devam etti: "COVID-19 geçiren hastalarda fiziksel ve psikolojik semptomlar vardı. İlk zamanlarda halsizlik, nefes darlığı, göğüste konforsuzluk ve öksürük gibi şikayetleri görüyorduk. Ancak artık eklem, kas ve baş ağrıları, sersemlik hissi, saç dökülmesi, anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluğu ve bellekte zayıflama gibi semptomları görüyoruz"

"KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİ, ERKEKLERDE İSE UNUTKANLIK GÖRÜLÜYOR"

12'nci ayın sonunda kadınlarda ve erkeklerde farklı semptomlar görüldüğünü belirten Dr. Köse, "Birinci yılın sonunda orta yaşlı erkeklerde bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünün ön plana çıktığını görüyoruz. Durum hastaların yaşam konforu ve iş hayatını oldukça etkiliyor. Yine onikinci ayın sonunda orta yaş üstü kadınlarda saç dökülmesinin giderek arttığını tespit ettik. Kadınlar için saç dökülmesi üçüncü aydan sonra başlayıp, yüzde bir ya da iki oranında görüyoruz. Erkeklerde ise bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünü görülme oranı yüzde 10'a kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR FİZİKSEL SEMPTOMLARA GÖRE DAHA ÖN PLANDA"

12'nci aydan sonra COVID-19 geçiren hastalarda psikolojik etkilerin devam ettiğini vurgulayan Dr. Köse, "Bu süreçte hastalara hatırı sayılır düzeyde antidepresan başladık. Antidepresanı kestiğimiz zaman hastaların ev ve iş hayatlarında ciddi etkilenmeler oluyor. Psikolojik semptomlar fiziksel semptomlara göre daha ön planda" ifadelerini kullandı.

"12'NCİ AYIN SONUNDA HASTALARI BRANŞLARA DAĞITTIK"

COVID-19'un en çok kalbi tuttuğunu söyleyen Dr. Köse, "Bizlerin COVID-19 hastalarında en çok gördüğü kalp enzimi ve kalp yetmezliğiydi. Yine bu süreçte COVID-19'un pankreası tutup diyabeti bozduğunu gözlemledik. Yine kilo kaybı yaşayan ve beslenmesi bozulan hastalar oldukça oldu. Hal bu olunca bizler de birinci yılın sonunda hastaları branşlara dağıtık. Aynı zamanda COVID-19 sonrası ortaya çıkan bu ısrarcı semptomlar, COVID-19'u şiddetli geçiren hastalarda daha çok görüldüğünü fark etik. Mesela diyabet hastalarında COVID-19 sonrası daha ısrarcı semptomlar görmeye başladık. COVID-19'un tutmadığı organ ve sistem yok, onlardan biri COVID-19 ürogenital sistemi de tutuyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde bir kısırlığa neden olabilir mi? diye bizleri şüphelendiriyor. İleride daha fazla tüp bebek merkezleri artacak mı? sorusu bizler için merak konusu" dedi.

"ESKİDEN SAÇLARIM ÇOK GÜRDÜ ANCAK ŞU AN AZALDI"

COVID-19 sonrası saç dökülme şikayetinin olduğunu belirten Emel Böhürler, "COVID-19 geçirdikten sonra aşırı bir saç dökülmesi yaşamaya başladım. Normal bir mevsimsel saç dökülmesine benzer bir şey değil. Kanser hastalarında olan gibi bir saç dökülmesi söz konusu. Eskiden saçlarım çok gürdü ancak şu an azaldı. Üç ayda bir kontrole geliyorum. COVID-19'u çok ağır geçirdim. Aşırı baş ağrısı ve mide bulantım vardı" diye konuştu.

"ZİHİN KARIŞIKLIĞI YAŞAMAYA BAŞLADIM"

Zihin karışıklığı şikâyeti olduğunu söyleyen Fatma Zora da "COVID-19 sonrasında aşırı yorgunluk, bitkinlik, baş ağrıları ve zihin karışıklığı yaşamaya başladım. Yine çok fazla saç dökülmesi yaşamaya başladım. Tutam tutam saçlarım dökülüyor" ifadelerini kullandı.

"UNUTKANLIK YAŞAMAYA BAŞLADIM"

Reşat Kunusluoğlu ise "Hastalık sonrası halsizlik, yorgunluk bitkinlik devam ediyor. Eskisi gibi sağlıklı değilim. Aynı zamanda iştahsızlık ve kilo kaybı da yaşamaya başladım. Yine unutkanlık yaşamaya başladım. Mesela ilacımı içip içmediğimi bile unutuyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Covid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
SAĞLIKCovid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 ...
Malezya'da Kovid-19 nedeniyle tam karantina uygulaması başlatıldı
SAĞLIKMalezya'da tam karantina uygulaması başladı
Her göz tümörü kanser midir? - Prof. Dr. Samuray Tuncer
SAĞLIKHer göz tümörü kanser midir?
Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınmanın yol açtığı tespit edildi
SAĞLIKSıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ...
Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 493
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısını açıkladı
SAĞLIKSağlık Bakanlığı, birinci ve ikinci doz aşı olanların ...
31 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Korona sonrası öksürük nörolojik olabilir
SAĞLIKKorona sonrası öksürük ciğerlerle ilgili olmayabilir
Sessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor - Haberler
SAĞLIKSessiz pandemi: Yılda 8 milyon insan ölüyor
Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda
SAĞLIKTÜBİTAK Başkanı: Kasımda yerli VLP aşısı kullanımda