10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 10 Aralık Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 10 ARALIK 2021

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim yarışmaya haftanın başında katılan Pınar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 10 ARALIK 2021

Aslıhan ve Yeşim günün en yüksek puanını aldılar. Aynı puanı alan gelinlerdan çeyrek altını kazanı belirlemek için kura çekildi. Kuranın ve çeyrek altının kazananı Aslıhan oldu.

Yeşim ve Aslıhan 84 puan alarak beş altın bileziği ikişer ikişer paylaştılar. Kalan tek altın bilezik ise haftaya verilecek 5 altın bileziğe eklenecek ve 6 bilezik olarak verilecek.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Miyase - 78

Aslıhan - 84

Yeşim - 84

Pınar - 44