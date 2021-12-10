Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. İşte son açıklanan veriler ve dünyada koronavirüs son durum...

10 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR...

10 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

'AVRUPA'DAKİ ANİ ARTIŞLAR ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 9, 2021

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ÇİN'DE YENİ VAKA SAYILARI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Doğudaki Cıciang ve güneybatıdaki Yünnan eyaletlerinde 5'er, kuzeydoğudaki Heilongciang'da 2, kuzeydeki Şensi'de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 26 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 517 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1222 hastanın tedavisi sürüyor.

TAYVAN'DA YURT İÇİ KAYNAKLI VAKA

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında bir aydan fazla süre sonra yurt içi kaynaklı vaka tespit edildiği bildirildi.

Adadaki hükümetin sağlıktan sorumlu üyesi Çın Şih-çung, düzenlediği basın toplantısında, Taipei'nin Nangang bölgesinde çalışan ve Yeni Taipei şehrinde yaşayan 20'li yaşlardaki bir kadında Kovid-19'un Delta varyantına rastlandığını bildirdi.

Vaka, Tayvan'da 4 Kasım'dan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vaka oldu.

Haziran ve temmuz aylarında Kovid-19'a karşı iki doz aşılanan kadının, Çin Bilimler Akademisine bağlı Genom Araştırma Merkezi'nde çalıştığı belirtildi.

Kadın ile yakın temas kurduğu belirlenen 138 kişiye PCR testleri yapılırken, 123 kişin negatif çıktığı, 15 kişinin ise test sonucunun beklendiği kaydedildi.

PAKİSTAN İLK OMİCRON VARYANTINI AÇIKLADI

Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Karaçi'de yurt dışı seyahat geçmişi bulunan Pakistanlı bir kadında Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 65 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 350 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 53’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 803’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 249 bin 421’e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 130 milyon 107 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

JAPONYA'DA COVİD-19 SALGININDA SON GELİŞMELER

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 165 artarak 1 milyon 728 bin 780’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 383’e yükseldi.

Son bir günde 54 bin 365 kişiye virüs testi yapıldı, 84 kişi taburcu edildi. Ülkede 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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