Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık 10 Aralık Koronavirüs Tablosu! Son dakika koronavirüs vaka sayısı
ABONE OL

10 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Corona virüsü son durum

Koronavirüs son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

10 Aralık Koronavirüs Tablosu! Son dakika koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları açıklıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Peki 10 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 263 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB), 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Almanya'da sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu getirilecek.

Belçika'da Kovid-19'a neden olan yeni tip koronavirüsün omicron varyantının ocak veya şubat ayında baskın varyant haline gelebileceği bildirildi.

İspanya, son bir aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla salgında bulaşma riski yüksek ülkeler arasında yerini aldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
SAĞLIK Perianal fissür mü yoksa fistül mü?
‘Türkiye ev hemodiyalizinde Avrupa’da 2’nci sırada’
SAĞLIK ‘Türkiye ev hemodiyalizinde Avrupa’da 2’nci sırada’
Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?
SAĞLIK Tıbbi malzeme sıkıntısı var mı?
Covid-19 aşısını reddedince 3'üncü kez kalp ameliyatı oldu
SAĞLIK Covid-19 aşısını reddetti! 3'üncü kez kalp ameliyatı ...
Günde 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni hafifletiyor
SAĞLIK 20 dakika enstrümantal müzik dinlemek migreni ...
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
SAĞLIK TURKOVAC'tan sevindiren haber!
Uyku apnesi belirtisi olanlara Covid-19 uyarısı!
SAĞLIK Uyku apnesi belirtisi olanlara Covid-19 uyarısı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı!
SAĞLIK Prof. Dr. Ceyhan'dan çok önemli uyarı!
Hastalığı için başlamıştı! Dünya Şampiyonluğu için kulaç atacak
SAĞLIK Hastalığını yenmek için yüzmeye başladı! Dünya ...
Bir ülke daha 5-11 yaş arasına Covid aşısını onayladı!
SAĞLIK Bir ülke daha 5-11 yaş arasına Covid aşısını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.