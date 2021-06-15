DHA

Kaza, 11 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Çeşme Otoyolu Narlıdere mevkiinde meydana geldi. 35 UKP 44 plakalı otomobil, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, takla atan otomobildeki 10 aylık Çınar Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından bebeğin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çınar bebeğin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verildi.

Polis, minik Çınar'ın yaşamını yitirdiği kazaya neden olup, kaçan otomobilin tespit edilip, bulunması için soruşturma başlattı. Sosyal medyada, kazayı gördüklerini belirten tanıkları dinleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da tek tek inceledi. İncelemelerin ardından kazaya karışan aracın gri olduğunu belirleyen ekipler, kaza saatinde bölgede bulunan tüm gri araçların sahipleriyle iletişime geçti. Gri araç sahibi olan Ç.Ş. de sorgulananlar arasında yer aldı. Ç.Ş., arkadaşı Yüksel Berkay Eradak ile birlikte olduklarını ve kazaya karıştıklarını, aracın da tamircide olduğunu söyledi. Ç.Ş.'nin gri renkli 35 HB 2559 plakalı otomobilinin sağ kısmında hasar olduğu ve kazaya karıştığını belirlendi. Bunun üzerine polis, kaza sırasında otomobili kullandığı ileri sürülen Yüksel Berkay Eradak'ı gözaltına aldı. Suçunu kabul ettiği öğrenilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eradak tutuklandı.