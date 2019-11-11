Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de ‘Yeşil Pasaport’ verilecek. 193 ülkenin yüzde 64’ünde, dünya ticaretinin yüzde 75’ini oluşturan ülkelerde ‘Yeşil Pasaport’a vize muafiyeti sağlanıyor. Kararın ihracat hacmini artıracağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ‘Yeşil Pasaport’ alabilecek ihracatçı sayısının da 22 bin 325’e yükseldiğini söyledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de ‘Yeşil Pasaport’ verilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının Yeşil Pasaport aldığını belirterek, “Limitin 500 bin dolara inmesiyle Yeşil Pasaporta hak kazanan ihracatçı sayımız 22 bin 325’e yükseldi” dedi.

İsmail Gülle şöyle sözlerine devam etti; “Türkiye’nin ihracatının saha neferleri olan İhracat Ailemiz, ihracatımızın hacmini her daim arttırmak ve ihraç ürünlerimizi dünyada 223 ülke ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. Hükümetimizin ihraç ürünlerimize küresel ölçekte mobilite kazandırmak adına attıkları adımlar, AB ile Gümrük Birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra, ihracatçımızın da mobilite kazanması, ihraç pazarlarımızı kolayca ziyaret etmeleri büyük önem arz etmekte. Bu nedenle, 2017’de, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin destekleriyle, ilk kez ihracatçılarımızı hususi damgalı pasaport imkanı getirilmesi büyük bir adımdır. Bugün itibariyle, söz konusu limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş olması, çok daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanması adına büyük bir imkan sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, ihracatımızın hacmini de olumlu yönde etkileyecektir. İhracat Ailemize çok değerli bir hareket kabiliyeti kazandırmak adına, bu hususa yönelik talebimizin hayat bulmasına imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize İhracat Ailemiz adına şükranlarımızı sunarım.

Bilhassa Ticaret Bakanımızın pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki çalışmaları çok önemli. Kendisine destek ve çabaları için ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

AKİB KOORDİNATÖR BAŞKANI HAYRİ UĞUR: DAHA FAZLA İHRACAT İÇİN OLANAK SAĞLAYACAK

AKİB Başkanı Hayri Uğur, “1 Milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bu güne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900’ü bulacak. Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40’lara varan bir artış olacaktır. Yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle KOBİ ölçekli ihracatçılarımızın daha etkin olmalarını sağlayacaktır. Kobilerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.”