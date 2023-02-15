BAŞVURU KILAVUZU VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

POMEM tarafından 10 bin polis alımıyla ilgili başvuru kılavuzu ve şartları ise henüz belli olmadı. POMEM'den başvuru şartları ve kılavuzuyla ilgili açıklam geldiğnzde paylaşacağız.