10 bin polis alımında geri sayım sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık" ifadelerini kullandı. Peki, "10 bin polis alımı ne zaman olacak, nasıl başvuru yapılır, şartları nelerdir, kadro ve kontenjan belli oldu mu?" İşte 10 bin polis alımı başvuru tarihi ve kadro, kontenjan dağılımı...