10 bin polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı 119 numaralı kararın ardından gündeme geldi. Gelişmenin ardından gözler "10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ve branş-kadro dağılımı nasıl?" sorusuna çevrildi. İşte 10 bin polis alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımı...