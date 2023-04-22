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10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihlerine çevrildi. İşte 10 bin polis alımı başvuru tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

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  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    10 bin polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve başvuru kılavuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı 119 numaralı kararın ardından gündeme geldi. Gelişmenin ardından gözler "10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları ve branş-kadro dağılımı nasıl?" sorusuna çevrildi.  İşte 10 bin polis alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımı...
  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı programda, "Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık" ifadelerini kullandı.
  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Cumhurbaşkanlığı'nın "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"  başlıklı 119 numaralı kararnamesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlandı. 
  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    KADRO VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU

    Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak. 

    Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şubu müdürü kadrosu açıldı.
  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    10 bin polis memur kadrosuyla ilgili başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi bir açıkama gelmedi.

     
  • 10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    BİR ÖNCEKİ POLİS ALIMI BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR

    10 bin polis alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı fakat en son POMEM alımı başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

    KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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