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        Haberler Televizyon 10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve MasterChef All Star

        10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 10 Ekim Salı yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Aile, Üç Kız Kardeş ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:23
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        Reyting sonuçları 10 Ekim Salı günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        10 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        10 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        10 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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