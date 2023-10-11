10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

10 Ekim reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

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Reyting sonuçları 10 Ekim Salı günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte, 10 Ekim reyting sonuçları: