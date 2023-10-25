10 Ekim reyting sonuçları AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

10 Ekim reyting sonuçları AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

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Reyting sonuçları 24 Ekim Çarşamba günü yani dün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün yayınlanan Aile, Yabani ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 24 Ekim reyting sonuçları: