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        Haberler Televizyon 10 Ekim reyting sonuçları AÇIKLANDI! AB ve total reyting sıralaması: Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani

        10 Ekim reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 10 Ekim Salı yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Aile, Üç Kız Kardeş ve Yabani gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:06
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        Reyting sonuçları 24 Ekim Çarşamba günü yani dün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün yayınlanan Aile, Yabani ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 24 Ekim reyting sonuçları:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        24 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 GALATASARAY-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI

        2 YABANI

        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        5 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

        6 ESRA EROL'DA

        7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        8 ATV ANA HABER

        9 UC KIZ KARDES

        10 YABANI (OZET)

        3

        24 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 GALATASARAY-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI

        2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        3 AILE

        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        5 YABANI

        6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

        7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        8 YABANI (OZET)

        9 UC KIZ KARDES

        10 KANAL D ANA HABER

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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