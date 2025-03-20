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        Haberler Dünya 10 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:13
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        10 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira beldesinde Filistinlilere ait bir evi hedef aldı.

        Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus'un doğusundaki Rumeyde bölgesinde İsrail savaş uçaklarının evini bombalaması sonucu Cihad Şahin ile eşinin yanı sıra çocuklarından hayatını kaybedenler oldu.

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        Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Şabura bölgesinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu Uday Ebu Umre hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla Filistinli yaralandı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

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