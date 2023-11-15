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Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm öğrencileri yakından ilgilendiren 10 GB ücretsiz internet desteği ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere 12 ay boyunca verilecek olan 10 GB ücretsiz internet başvuruları başladı. Bakan Bak, 10 GB internet başvurusu ile ilgili detayları da paylaştı. İşte, başvuruların tarihi ve başvuru şartlarına dair ayrıntılar...