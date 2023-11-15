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        Haberler Gündem 10 GB İNTERNET BAŞVURUSU 2023: GSB ile Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartlar neler?

        10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları başladı! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet desteği...

        Yurt genelindeki üniversite öğrencilerini kapsayan 10 GB ücretsiz internet desteği ile ilgili detaylar bir kez daha gündem olmuş durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerine 10 GB internet başvurusunun başladığını açıkladı. Bakan Bak, 10 GB ücretsiz internet başvurusu ile ilgili detayları da paylaştı. İşte, 10 GB ücretsiz internet desteği ile ilgili son gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:20
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        Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm öğrencileri yakından ilgilendiren 10 GB ücretsiz internet desteği ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere 12 ay boyunca verilecek olan 10 GB ücretsiz internet başvuruları başladı. Bakan Bak, 10 GB internet başvurusu ile ilgili detayları da paylaştı. İşte, başvuruların tarihi ve başvuru şartlarına dair ayrıntılar...

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        10 GB İNTERNET BAŞVURULARI BAŞLADI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!

        - Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği

        - 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet

        Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında"

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        10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        10 GB ücretsiz internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler kimlik doğrulaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

        Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve öğrenciler tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlaması durumunda başvuru sistem üzerinden kabul edilir.

        Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciye sistem üzerinden bilgi verilecek.

        10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide “ İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.” ifadesi kullanıldı.

        10 GB İNTERNET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HANGİ OPERATÖRLERDE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET OLACAK?

        Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer GSM operatörlerini kullanan öğrenciler için sevindiren haber geldi. Öğrenciler hangi operatörlerde ücretsiz internet olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide ise “ Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.” ifadeleri yer aldı. Dolayısıyla ücretsiz internet desteği tüm operatörlerde geçerli olacak.

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        ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ön lisans ve lisans öğrencileri destekten yararlanabilecek. 10 GB internet desteği örgün eğitim alanlar için geçerli olacak. Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almayanlar, daha önce bu destekten yararlanmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca yararlanmak için belirlenen takvimde başvuru yapılması koşulu aranırken telefon hattının öğrencinin üzerine olması gerekiyor.

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        10 GB İNTERNET KULLANILMAZSA BİR SONRAKİ AYA DEVREDER Mİ?

        Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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