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10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

Fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyet listelerine yöneliyor. Kilo vermenin en önemli kuralı egzersiz ve diyetin birlikte yapılması. Ancak bu süreçte detoksların ve yağ yakmaya yardımcı kürlerin muhteşem gücünden yararlanmak yararınıza olacaktır. Bu kürlerden biri de 10 günde 5 kilo verdiren yoğurt kürü. Uzmanlar yoğurdun bel bölgesindeki yağları yakıcı gücü olduğunu söylüyor. Peki yoğurt kürü ile diyet nasıl yapılır?

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  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Yoğurdun kültürümüzde yeri oldukça önemlidir. Yemeklerden salatalara yoğurt kullanmadan edemeyiz. Muhteşem bir besin olan yoğurt yüksek proteinli olması nedeniyle mevsim geçişlerinde karbonhidrat isteğinizi kontrol altına almak için oldukça idealdir. Yapılması gereken ise oldukça kolay! Yoğurt kürünü uygulayarak hem şişkinlik sorununuzdan hem de kabızlık problemlerine son verebilirsiniz. Diyet döneminde kilo vermeniz durduysa yoğurt kürüyle metabolizmanızı yeniden hızlandırabilirsiniz.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    10 GÜNDE 5 KİLO VERDİREN KÜR

    Diyet yaparken yoğurda ekleyeceğiniz malzemeler (pul biber, kekik, limon gibi) ile basen ve bel bölgesindeki yağları eritmek çok kolay hale geliyor. Araştırmalar yoğurdun bölgesel zayıflama sürecinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. İçeriğinde bulundurduğu karbonhidrat, protein ve yağ sayesinde yoğurt dengeli ve tok tutucu bir besin olma özelliği gösteriyor. Buna ek olarak yüksek kalsiyum içeriği sayesinde aynı zamanda göbek eriten bir süt ürünüdür. Bu kür hem pratik hem de lezzetli olmasıyla son dönemde oldukça popüler hale geldi.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

    Oda sıcaklığında tüketildiğinde hazımsızlık ve gaz sorunlarını önler.

    Yatmadan 2 önce yoğurt yemek daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

    Şişlik ve ödemi vücuttan uzaklaştırır.

    Probiyotik etkisiyle bağırsaklardaki zararlı bakterileri engellemeye yardımcıdır.

    Yoğurt göbek incelten bir besindir. Eğer göbek probleminiz varsa zayıflama kürleri ile beslenme programınızı desteklemeniz gerekir.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT DİYETİNİN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

    Yoğurt karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminlerce oldukça zengin bir besindir. Bu etkileri nedeniyle sizi uzun süre tok tutar. 3 günlük yoğurt diyeti yapmanın bir yan etkisi yoktur fakat yoğurda eklediğiniz pul biber, zencefil, zerdeçal, limon suyu gibi malzemeleri fazla tüketme konusunda özellikle mide hassasiyetiniz varsa dikkat etmeniz gerekir. Bu nedenle eğer hassasiyetiniz veya herhangi bir rahatsızlığınız varsa diyetisyeninize ve doktorunuza danışmadan tüketmemelisiniz.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    10 GÜNDE 5 KİLO VERDİREN YOĞURT KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Uzmanlar tarafından önerilen örnek diyet listesini uygulayarak 10 günde 5 kilo vermek mümkün. Üstelik yapmanız gerekenler çok kolay. 10 gün boyunca yoğurt ağırlıklı bir beslenme programıyla ilerlemek. Yoğurt kürü hem sizi tok tutacak hem de göbek çevrenizin incelmesine yardımcı olacaktır.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    NASIL YEMELİYİM?

    Yoğurt diyeti için yalnızca birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Tüketirken dikkat etmeniz gerekenler;

    Bu programı vücudunuzdaki ödemi atmak için uyguluyorsanız kesinlikle fiziksel aktivite ile desteklemek.

    Her öğünde mutlaka yoğurt veya ayran tüketmek.

    Yoğurt tercihi olarak yağsız veya az yağlı formu tercih etmek.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT KÜRÜ KAÇ GÜN VE NE ZAMAN YAPILMALI?

    Son dönemlerde zayıflama kürleri arasında en popüler hale gelen kürlerden olan yoğurt diyetini en az 10 gün boyunca uygulamak gerekiyor. Bölgesel incelme (örneğin; göbek ve basen gibi) istiyorsanız 2 hafta kadar uygulamanız daha doğru olacaktır. Uygulama süresince eğer hassas bir mideye sahipseniz ya da reflü gibi hastalığınız varsa bu süreyi kısa tutmalısınız. Ayrıca bu kürlerin ne kadar uygulanacağından çok ne zaman uygulanacağı da önemli.

    İster kahvaltı öncesinde aç karına ister akşam yatmadan önce yoğurt diyetini uygulayın ve metabolizmanızı hızlandırın.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    EN ETKİLİ YOĞURT KÜRÜ TARİFLERİ İLE YAZA BOMBA GİBİ HAZIRLANIN

    Birçok çeşidi olan yoğurt kürünün her biri ayrı etkileri içeresinde barındırıyor. Diyetisyenler tarafından önerilen pul biberli yoğurt kürü oldukça etkili. İçerisindeki kapsaisin bileşiğiyle metabolizmayı ateşleyici etkiye sahip olan pul biber yoğurdun gücüyle birleşince adeta fazla yağlara karşı savaş açıyor. Hem lezzetli hem de bölgesel zayıflamaya yardımcı bu kürü mutlaka deneyin.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Göbek eriten yoğurt kürü tarifi

    3 yemek kaşığı yoğurt

    1 çay kaşığı acı kırmızıbiber

    1 çay kaşığı nane

    1 çay kaşığı kekik

    ½ adet limon

    Nasıl hazırlanır?

    Yoğurdu bir kaseye alın. Ondan sonra üzerine acı kırmızı pul biber, nane, kekik ve limonu dökün. Sonrasında iyice karıştırın. Peki göbek eriten yoğurt diyeti nasıl yapılır diye düşünüyorsanız yapmanız gereken tek şey gün içinde bir öğününüzü bu tarifle değiştirmek.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Limonlu yoğurt kürü tarifi

    3 yemek kaşığı yoğurt

    1 adet limon

    1/3 şişe maden suyu

    Nasıl hazırlanır?

    Yoğurdu bir kaba alın daha sonra 1 adet limonun suyunu üzerine sıkın. Son olarak maden suyunu ekleyin. Maden suyu yoğurt limon karışımı hazır, afiyet olsun.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    5 günde 3 kilo verdirip göbek eriten altın yoğurt kürü

    3 yemek kaşığı yoğurt

    ½ çay kaşığı zerdeçal

    ½ adet limon

    Nasıl hazırlanır?

    'Zerdeçallı Yoğurt Diyeti' olarak bilinen bu tarifte yoğurdu bir kaseye alın. Üzerine zerdeçalı ekleyin. Daha sonra limonu sıkıp karışıma ilave edin. Son olarak karıştırıp afiyetle tüketin.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Pul biberli yoğurt kürü

    Yoğurt pul biber karışımı ile zayıflayanlar oldukça fazladır. Bu diyet en lezzetli ve tok tutan etkileriyle tercih sebebi.

    3 yemek kaşığı yoğurt

    ½ adet limon

    1 çay kaşığı pul biber

    Nasıl hazırlanır?

    Yoğurdun üzerine yarım limonu sıkın daha sonra üzerine pul biberi ekleyin ve karıştırın.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Yoğurt kimyon kürü

    3 yemek kaşığı yoğurt

    1 tatlı kaşığı kimyon

    1 çay kaşığı pul biber

    Nasıl hazırlanır?

    Tüm malzemeleri karıştırın ondan sonra afiyetle tüketin.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Sodalı yoğurt kürü

    1 şişe maden suyu

    ½ su bardağı yoğurt

    ½ çay kaşığı nane

    ½ adet limon

    Nasıl hazırlanır?

    Yoğurdun üzerine limonu sıkın. Sonrasında naneyi ekleyin. Daha sonra karışımın üzerine yavaşça maden suyunu ekleyin.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    3 GÜNLÜK ÖRNEK YOĞURT KÜRÜ DİYET LİSTESİ

    1.GÜN

    Kahvaltı

    2 adet haşlanmış yumurta

    1 dilim beyaz peynir

    1 avuç yeşillik
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    Öğle

    8 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği

    1 su bardağı ayran

    Akşam

    'Göbek Eriten Yoğurt Karışımı'
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    2.GÜN

    Kahvaltı

    'Pul Biberli Yoğurt Karışımı'

    Öğle

    3 adet ızgara köfte

    2 kaşık yoğurt

    Yeşil salata

    Akşam

    1 kase çorba

    1 su bardağı ayran
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    2.GÜN

    Kahvaltı

    'Pul Biberli Yoğurt Karışımı'

    Öğle

    3 adet ızgara köfte

    2 kaşık yoğurt

    Yeşil salata

    Akşam

    1 kase çorba

    1 su bardağı ayran
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT KARIŞIMLARI ZAYIFLATIR MI, NASIL BİR YOĞURT TERCİH EDİLMELİ?

    Yoğurt karışımları diğer bir tabirle kabızlık gideren yoğurt diyeti her dönemde uygulanabilir ve bunun bir sakıncası yoktur. Besin değeri açısından zengin olması ve kalsiyumla zayıflatma etkisi vardır.

    Az yağlı hatta evde hazırladığınız doğal yoğurtla bu süreci ilerletmek oldukça iyi sonuçlar verecektir.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT DİYETLERDE NASIL KULLANILIR?

    Yoğurt diyetini 10 günden fazla uygulamayın. Ayrıca hamile ve emziren kadınlar bu kürü uygulamamalı. Çünkü bu dönemlerde besin ihtiyaçları daha fazla olur. Bu nedenle yoğurt diyeti gibi zayıflama kürlerinden uzak durmaları önemlidir. İhtiyaçlarına göre dengeli bir diyet listesi ile ilerlemeleri daha doğru olacaktır.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT KÜRÜ İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

    10 gün boyunca uyguladığınız ödem atan yoğurt diyeti sayesinde 5 kiloya kadar vermeniz mümkün. Yapmanız gereken tek şey bir öğünüzün yerine yoğurt kürünü tüketmek. En iyi diyet listesi kesinlikle kişiye özel (boy ve kiloya göre diyet listesi); yaşam şekli ve beslenme alışkanlıklarına özgü planlanan diyettir.
  • 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç kalmadan fazla yağlardan kurtulmak mümkün

    YOĞURT DİYETİ İLE BÖLGESEL İNCELME MÜMKÜN MÜ?

    Bölgesel incelme çoğu kişinin en çok hayalini kurduğu şeydir. Özellikle kadınlarda basen ve bel çevresi, erkeklerde ise göbek oldukça şikayet edilen bölgelerdir. Baharatların ve yoğurdun etkisiyle hem metabolizmanızı hızlandırmak hem de şikayetçi olduğunuz bölgelerdeki sorunlardan kurtulmanız mümkün.

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