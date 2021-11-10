Ankara Valiliği 10 Kasım'da kapalı olacak yolları açıkladı. Peki bugün başkentte hangi yollar trafiğe kapalı? İşte ayrıntılar...

10 KASIM'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anıtkabir’de anma töreni gerçekleştirilecektir.

Söz konusu program ile ilgili olarak 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren;

• Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları -Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)