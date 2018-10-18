Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenen 10 Kasım tarihi, resmi tatil olacak mı sorusunu beraberinde getiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılında, öğrenciler, 10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı olan 10 Kasım'da okullar tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'ın tatil olmaması nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime devam edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına sayılı günler kala öğrenciler "bu yıl 10 Kasım tatil olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Fakat, 10 Kasım resmi tatil olmadığı için bu yıl da 10 Kasım günü okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI (10 KASIM 1938)

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

10 KASIM'DA NELER YAPILIR?

10 Kasım'da Atatürk'ün ebedi istihgaratı Anıtkabir ziyaret edilir ve burada Atatürk'ü anma programları düzenlenir. Öte yandan başkent Ankara'da devlet erkanı, kuvvet komutanları ve siyasi parti liderlerinin katılımıyla resmi tören düzenlenmektedir. Anıtkabir'deki törende ise saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın ardından mozoleye çelenk bırakılır.

Türkiye genelinde Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle yas tutulur ve Atatürk'ün ölüm saati 09:05'te sirenler çalınır ve 1 dakikalık saygı duruşu yapılır. Saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve yaklaşık 5 dakika boyunca korna çalınır.

10 Kasım günü, yurtta bayraklar yarıya indirilir. Aynı zamanda okullarda da saat 09:05'teki saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'nda bayraklar yarıya indirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Törenleri Yönergesi'nde 10 Kasım günü yapılan törenlerle ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır;

MADDE 9 - (1) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

(2) Törene katılanlar saat 9.05'te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru ile “ Ti “ işareti verilir.

(3) Saygı duruşunun bitimi ile başlayan İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Bayrak, İstiklal Marşı süresince ağır ağır yarıya kadar indirilir. İstiklal Marşı'nın bitimi, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin ‘rahat' komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

(4) Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.

(5) Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım'da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

(6) Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.

(7) Okullarda saygı nöbeti; biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.

(8) 10 Kasım'da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

(9) Bayrağın yarıya indirileceği diğer hâller ve zamanlarda da bu maddenin 8 inci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Saygı duruşu süresi, 10 Kasım'da iki dakika, diğer törenlerde ise bir dakikadır.

(11) Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak, hızlı bir şekilde direğe çekilir ve İstiklal Marşı'nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilir. İstiklal Marşı'nın bitimi ve tören yöneticisinin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

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