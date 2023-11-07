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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı 10 Kasım her yıl Atatürk'ü Anma Günü olarak anılıyor. Her yıl Türkiye'de ve yurt dışında pek çok etkinlik ve törenle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz mirası yad ediliyor. Bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenler yeni, farklı, en güzel, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözlerini paylaşıyor. İşte 2023 10 Kasım mesajları ve sözleri çeşitleri...