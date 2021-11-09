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10 Kasım resmi tatil mi? Yarın tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor?

Yarın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Çalışan vatandaşlar 10 Kasım resmi tatil mi? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...

10 Kasım resmi tatil mi? Yarın tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. vefat yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenen 10 Kasım tarihinin, hangi güne denk geleceği insanlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın tatil mi? İşte haberin detayları...

10 KASIM (YARIN) RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI (10 KASIM 1938)

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'inci yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

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