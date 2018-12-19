Fırtına ve yağmura aldırış etmeden Yalıkavak Mahallesi'nden denize açılan 44 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için yola çıktı. İHA'nın haberine göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri fırtınalı ve yağışlı havada bir yelkenli teknenin Kiremit adası yakınlarında ilerlediğini gördü. Hızlıca yanına gittiği tekne kaçmaya başlayınca deniz ortasında kovalamaca yaşandı. Yaptığı manevralarla “Damara” isimli teknenin önüne kesen Sahil Güvenlik ekipleri halat yardımıyla tekneyi bota yanaştırdı.

TEKNEDE BALIK İSTİFİ

Tekneye giren Sahil Güvenlik ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Ekip, 10 kişilik yelkenli tekneye balık istifi şeklinde dizilmiş 44 düzensiz göçmenle karşılaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan gözmenler, Turgutreis Limanı'na getirildi. Ekiplerin yaptığı kimlik tespitinde 21 Filistin, 17 Suriye, 3 Mısır, 2 Yemen ve 1 Irak uyruklu oldukları öğrenildi. Organizatör olduğu belirtilen 3 Türk ise teknede gözaltına alındığı öğrenildi. Düzensiz göçmenlerin işlemleri bitmesinin ardından önce Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne oradan da Muğla Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi.

AYDIN'DA LASTİK BOTLARI SÜRÜKLENEN 17 GÖÇMEN KURTARILDI



Aydın’ın Didim ilçesinde motor arızası nedeniyle fırtınada lastik botları sürüklenen 17 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İHA'nın haberine göre, yasa dışı yollardan lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan ve içinde 3’ü çocuk, 2’si kadın 17 düzensiz göçmen bulunan lastik bot, Didim’e bağlı Mavişehir önlerinde motor arızası yaptı. Fırtına nedeniyle de sürüklenmeye başlayan lastik bottaki kaçak göçmenler yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 14 Suriye, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, karaya getirdikleri kaçak göçmenleri sağlık kontrolünden geçirip, yemek verdi.

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