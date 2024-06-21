10 kişinin kamerasına takılan bu kareler içinizi ısıtacak
Günlük hayatın telaşı içinde, bazen küçük ama anlamlı anlar bize neşe verir. Bu haber, rastgele çekilen fotoğraflarda yakalanan ve yüzlerde gülümsemeye neden olan unutulmaz kareleri bir araya getiriyor. 10 farklı kişinin kamerasına takılan bu özel anlar, içimizi ısıtacak güzellikte. İşte sıradan anların ardındaki o büyülü kareler!
"Kızım bir süre kafasını eşimin bacağına yaslamıştı."
"Bu küçük adamı kızımın tişörtünde saklanırken buldum."
"Bugün işyerinde kapana kısılmış bir tavuğu serbest bıraktım."
"Annem ve sahiplenmemize karşı çıktığı köpeğimiz şimdi arkadaş oldular."
"Dedemin yeni telefonuyla çektiği ilk selfie."
"Daha iyi bir uyku uyumamıştım."
"90 yaşındaki büyükbabam, köpeğinin en sevdiği oyuncağında açtığı delikleri dikiyor."
"Bana en sevdiği kitabı getiriyor, üzerime tırmanıyor ve ben okurken ellerini üzerime koyuyor, hatta bazen baş parmağıyla beni seviyor."
"Bu adam benden bir hafta önce çok korkuyordu, şimdi en yakın arkadaş olduk."