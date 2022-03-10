Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımlar ekonomik dalgalanmalara neden oluyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram altın, 9 Mart gününü yüzde 3,2 artışla 953,3 liradan tamamlarken 10 Mart güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte, 10 Mart altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...

10 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Mart altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatı 900 lirayı aştı. İşte, 10 Mart güncel altın fiyatları...

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