Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmar Barışı'nda beklentilerden 4 milyar lira fazla gelir elde edileceğini söyledi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından dün akşam yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftayı tamamladığını kaydetti.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 16, 2018

10 MİLYAR TL'Yİ BULACAK

Albayrak "Bütçe gelirlerimiz, Yeni Ekonomi Programı (YEP) beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119,1 milyar liralık vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, imar barışında 6 milyar liralık beklentimizin 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz".

BAŞVURULAR 8 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesine başvurular 8 Haziran'da başlamıştı. Düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda.

BEDELLİ ASKERLİKTEN 9.5 MİLYAR TL GELİR

Bakan Albayrak, bedelli askerlikte de 9 milyar TL’lik gelir beklentisinin 500 milyon TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin etti.

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