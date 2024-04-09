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        Haberler Gündem 10 Nisan 2024 Tunceli bayram namazı saati: Diyanet’e göre Tunceli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        10 Nisan 2024 Tunceli bayram namazı saati: Diyanet'e göre Tunceli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Tunceli için bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. 10 Nisan Çarşamba sabahı cemaat ile kılınacak olan bayram namazı ile Ramazan bayramı başlamış olacak. Bu nedenle "Tunceli'de bayram namaz kaçta kılınacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Diyanet'e göre Tunceli için bayram namazı saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:27
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        Oruç ibadetiyle geçen bir Ramazan ayının daha sonuna gelindi. Heyecanla beklenen Ramazan bayramı ise 10 Nisan itibariyle başlayacak. Bayram sabahına bayram namazı ile başlamak isteyenler Tunceli’de bayram namazı ne zaman kılınacak araştırması yapıyor. İşte, Tunceli bayram namazı saati…

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        TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

        Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber Müslümanlar bayram sevinci yaşıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba günü. Tunceli’de bayram namazı saat 06:23’de kılınacak.

        TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekattan oluşmaktadır. Öncelikle niyet edilir.

        “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”

        Bayram namazına niyet ettikten sonra birinci rekatta tekbir alınır ve eller bağlanır. Ve subhaneke okunur. Sonra tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak birinci tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

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        Sonra ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından üçüncü tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam Fatiha suresi ile birlikte Zammı sure veya Zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran-ı Kerim okur. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta imam Fatiha suresi ile birlikte Zammı sure veya Zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran-ı Kerim okur.

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        Ardından yine tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak birinci tekbir alınır ve eller yana salınır. Sonra ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller yine yana salınır. Son olarak dördüncü tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur. Önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

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