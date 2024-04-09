10 Nisan 2024 Yozgat bayram namazı saati: Diyanet'e göre Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Mübarek Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan bayramının gelmesiyle beraber Yozgat için bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Bayram namazı, 10 Nisan Çarşamba günü sabahın erken saatinde cemaatle beraber kılınacak. Bu yüzden "Yozgat için bayram namazı saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte, Diyanet'e göre Yozgat için bayram namazı saati…
Oruç ibadetiyle geçen otuz günün ardından Müslümanlar Ramazan Bayramı ile aileleriyle bir araya gelecek ve kutlama yapacak. Bayram sabahına namaz ile başlamak isteyenler Yozgat için bayram namazı saatini araştırıyor. İşte, Yozgat için bayram namazı saati…
YOZGAT’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber Müslümanlar bayram sevinci yaşıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba günü. Yozgat’ta bayram namazı saat 06:41’de kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.