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        Haberler Gündem 10 Nisan 2024 Zonguldak bayram namazı saati: Diyanet’e göre Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        10 Nisan 2024 Zonguldak bayram namazı saati: Diyanet'e göre Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Mübarek Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan bayramının gelmesiyle beraber Zonguldak için bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Bayram namazı, 10 Nisan Çarşamba günü sabahın erken saatinde cemaatle beraber kılınacak. Bu yüzden "Zonguldak için bayram namazı saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte, Diyanet'e göre Zonguldak için bayram namazı saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:27
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        Oruç ibadetiyle geçen otuz günün ardından Müslümanlar Ramazan Bayramı ile aileleriyle bir araya gelecek ve kutlama yapacak. Bayram sabahına namaz ile başlamak isteyenler Zonguldak için bayram namazı saatini araştırıyor. İşte, Zonguldak için bayram namazı saati…

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        ZONGULDAK’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

        Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber Müslümanlar bayram sevinci yaşıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba günü. Zonguldak’ta bayram namazı saat 06:52’de kılınacak.

        ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYIN

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        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1.Rekat

        Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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        2. Rekat

        İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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