Televizyon seyircileri 10 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu araştırıyor. 10 Nisan Pazar akşamı; Yargı, Teşkilat, Adı Sevgi dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 10 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;