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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

Haftanın ikinci günü itibariyle bu akşam ekranlara gelecek yapımlar merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle binlerce vatandaşımız; bugün hangi diziler, filmler ve yarışmaların ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte, 10 Ocak 2023 Salı günü ATV, Show TV, Star, Fox, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı...

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  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    16:45 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yürek Çıkmazı

    23:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

    21:45 Bizim Aile (Yerli Sinema)

    23:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

    01:30 Sipahi
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    00:20 Aldatmak

    02:20 Mutfak Bahane
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    17:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Taçsız Prenses

    00:45 Hayatımın Şansı
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    00:15 Camdaki Kız
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Gecenin Ucunda

    00:30 Yerli Dizi Tekrar
  • 10 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Fox, TV8, TRT 1, ATV, Show TV, Star ve Kanal D yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Dizi

    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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