'10 Saniye' sahnede



Türkiye’nin başarılı alternatif tiyatrolarından biri olan Yan Etki, 2020 yılına iddialı prodüksiyonu '10 Saniye' ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Erdi Işık'ın yazdığı, Faruk Barman ve Mert Erarslan’ın yapımcıları olduğu, Serkan Üstüner’in yönetmenliğini üstlendiği başarılı oyuncular Nergis Öztürk ile Algı Eke rol aldığı oyun 28 Aralık Cumartesi saat 20.30'da Toy İstanbul’da tiyatro severlerle buluşacak.

Ülkenin en iyi ve prestijli okullarından William College’tan işlediği bir suç üzerine kovulan çocuğunu, okula geri aldırmak için ne gerekiyorsa yapacak olan Zeynep ile rehber öğretmeni Elif’in şiddet, taciz, etiket başlıkları altında gerçeği ‘aramasını’ ya da ‘kaybetmesini’ anlatan, yetiştirilen çocuğun mutluluğunu mu itibarını mı gözetmemizi sorgulatan bir oyun “10 Saniye”.

Oyun Tarihleri

28 Aralık - 20.30 Toy İstanbul (Prömiyer)

5 Ocak - 20.30 Toy İstanbul

15 Ocak - 20.30 Boa Sahne

18 Ocak - 20.30 Toy İstanbul

21 Ocak - 20.30 DasDas

24 Ocak - 20.30 Toy İstanbul