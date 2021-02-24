Sağlık Bakanlığı'nın günlük korona virüs vaka sayısı tablosu ülkenin her şehrindeki korona virüs vaka sayılarına dair bilgi veriyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki yüksek vaka sayıları hafta başından beri gündemden düşmüyor. Bazı illerin valilikleri salgın sebebiyle karantina uygulamasını başlattı. Pek çok ilde uygulanmaya başlayan karantina süreci araştırılıyor. İşte Koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan iller!

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE KARANTİNAYA ALINAN İLLER

Kayseri

Tomarza ilçesine bağlı olan Cücün Mahallesi karantinaya alındı.

Gaziantep

Nizip ilçesine bağlı olan Samandöken Mahallesi karantinaya alındı.

Adıyaman

Adıyaman Merkez ilçesine bağlı olan Zey Köyü'nde 10 günlük karantina uygulamasına karar verildi.

Sakarya

Adapazarı, Arifiye, Erenler ilçesinde karantina uygulanacak. Geyve ilçesinde yer alan Orhaniye Mahallesi'nde 7 günlük zorunlu karantina uygulamasına karar verildi.

Karaman

Ermenek ilçesinde 5 günlük karantina uygulanacak. Karantina 22 Şubat'ta başladı.

Çanakkale

Yenice ilçesine bağlı Taban köyünde 14 günlük karantina uygulanacak.

Osmaniye

Issızca köyü ile Gebeli Mahallesi'nde karantina ilan edildi.

Karadeniz bölgesinde son zamanların en yüksek vaka sayılarına ulaşan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişleri yasaklandı. Köylere ve mahallelere giriş çıkışlara yasak getirildi. Söz konusu 5 ilde cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlı olacak.

Edirne

Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde mutasyonlu koronavirüs vakaları sebebiylşe karantina uygulanmasına karar verildi.

Sinop

Boyabat ilçesinde bir mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Balıkesir

Ayvalık ilçesindeki iki mahallede karantina uygulanmasına karar verildi.