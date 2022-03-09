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10 uzuvlu kafadanbacaklı fosiline Joe Biden'ın adı verildi

ABD'nin Montana eyaletinde çıkarılan yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait kafadanbacaklı fosiline Joe Biden'ın adı verildi

10 uzuvlu kafadanbacaklı fosiline Joe Biden'ın adı verildi
AA

Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü.

AA'nın haberine göre araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.

Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.

Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" dedi.

Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen Syllipsimopodi Bideni ismini verdi.

'Syllipsimopodi Bideni'nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.

Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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