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        Haberler Gündem Güncel 10 yaşında 361 suç kaydı var! | Son dakika haberleri

        10 yaşında 361 suç kaydı var!

        İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde, bir turistin telefonunu çalan 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuk bir kez daha serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:32
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        10 yaşında 361 suç kaydı var!
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        Taksim İstiklal Caddesi’nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Olay, gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.

        Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti. Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Öte yandan 10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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