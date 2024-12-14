10 yaşında 361 suç kaydı var! İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde, bir turistin telefonunu çalan 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuk bir kez daha serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 14.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:32 facebook

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