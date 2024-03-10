10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Gümüşhane’de yol kenarında arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola doğru koşan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi’ndeki anayol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla birlikte yola yakın bir noktada oyun oynayan 10 yaşındaki E.A.Ö. bir anda yola doğru koştu.