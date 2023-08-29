10 yaşındaki dağcı, babasıyla birlikte Kaçkar'a tırmandı

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"OĞLUMLA ZİRVEYE TIRMANMAK BÜYÜK MUTLULUK" Prof. Dr. Şağdan Başkaya, oğlunun doğa sporları ve kamp yaşamını sevdiğini söyleyerek, "Ailece kamp yaşamını severiz, oğlumu bebekken bile kampa götürürdük. Kaçkar'da tırmanış kampına ilk kez 4 yaşındayken katıldı.

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Kamp yaşamı ve dağcılığa küçük yaşta ilgi duyması güzel bir şey. Son 2 yılda da 2 kez oğlumla Kaçkar'ın güneyinden tırmanarak zirveye birlikte çıktık. Kaçkar'ın zirvesine ilk kez geçen yıl 9 yaşındayken tırmanmıştık, bu yıl da ikinci kez çıktık. Zirve ile kamp alanı arasındaki 7.5 kilometrelik yolu hem çıkış hem de inişte kendi başına yürüdü.