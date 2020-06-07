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HaberlerKültür-Sanat10 yaşındaki Enes artık EBA derslerini izlemek için yürümek zorunda kalmıyor
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10 yaşındaki Enes artık EBA derslerini izlemek için yürümek zorunda kalmıyor

Kastamonu'da, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere, cep telefonu interneti çekmediği için evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarladan bağlanabilen Enes Karahasan'ın problemi, AA'nın haberinin ardından çözüme kavuştu - Muğla'nın Marmaris ilçesinden hayırsever Tevfik Kahraman, derslerini evinden izleyebilmesi için Enes'in evine internet bağlattı - Karahasan'a, Özel Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu Müdürü Arif Kocaay da tablet hediye etti

10 yaşındaki Enes artık EBA derslerini izlemek için yürümek zorunda kalmıyor
AA

Kastamonu'da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan derslere katılmak için, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlaya yürümek zorunda kalan Enes Karahasan'ın sorunu, bir hayırseverin, evine internet bağlatması sayesinde çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilmesiyle öğrenciler, dersleri EBA platformundan takip ediyor.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde yaşayan Duruçay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Enes Karahasan, evde cep telefonunun interneti çekmediği için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlaya yürüyerek derslere katılmaya başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Enes'in hikayesini haberleştirmesinin ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaflık yapan Tevfik Kahraman, öğrencinin evine internet bağlattı, Özel Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu Müdürü Arif Kocaay da tablet hediye etti.

Enes Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin çukur bir alanda kalması nedeniyle mobil internetin çekmediğini söyledi.

Bu nedenle yaklaşık 2 aydır, annesinin telefonuyla internetin çektiği tarlaya yürüdüğünü anlatan Karahasan, "EBA'daki canlı derslere tarlalarda, bahçelerde gidiyordum. Hayvan otlatırken derslerimi yapıyordum. Benimle ilgili haberi gördükten sonra eve internet bağlattılar, tablet verdiler. Tableti ve interneti verenlere çok teşekkür ediyorum. Onlarla inşallah ileride görüşürüm." dedi.

Haberin ardından okul müdürü ve öğretmenlerinin kendisini arayarak tebrik ettiğini anlatan Enes, "İnternet ve tablet gelmeseydi hala bahçelere, tarlalara gitmek zorundaydım ama artık çok kolay. Evde oturduğum yerden derslerimi takip ediyorum. İnternet ve tablet sayesinde araştırmalar yapıyorum, biraz da oyun oynuyorum. Bu hediyeler sayesinde artık 1 kilometre yol gitmiyorum. Evimde derslerimi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Okumak için verdiği azmi, mücadeleyi sevdik"

Tevfik Kahraman ise Enes'in haberini, AA'nın sosyal medya hesaplarından gördüğünü ve çok etkilendiğini belirtti.

Enes'in, derslere katılmak için yürümesinin, kendisini çocukluğuna götürdüğünü dile getiren Kahraman, "Enes'in azmi yüreğimize dokundu. Okumak için verdiği azmi, mücadeleyi sevdik. Onun mutlu olması bizi de çok mutlu etti. Derslerine çok iyi çalışması, iyi üniversitelerde okumasını isterim. Ne zaman bir ihtiyacı olursa ağabeyi olarak hep yanında olacağız." diye konuştu.

Kocaay da annesinin telefonuyla bir kilometre yürüyerek uzaktan eğitim gören Enes'in hikayesinde, herkese verilecek mesajlar olduğuna dikkati çekerek, "Salgın süresince uzaktan eğitimde Türkiye, dünyaya örnek işler yaptı. Haberi yaparak Enes'in hikayesinden kendilerini haberdar eden Anadolu Ajansına da teşekkür ediyorum." dedi.

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