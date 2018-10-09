Zafer Atamer'in haberine göre, Kanton Thurgau'nun Weinfelden şehrinde 46 yaşındaki Portekizli bir vatandaş, otomobilinin arkasına 10 yaşındaki oğlunu oturttuğu sandık arabayı kalın bir iple bağlayarak Weinfelden şehri sokaklarında trafikte seyir halindeyken görüntülendi.

Kanton Thurgau polisi tarafından hareket halindeyken durdurulan sürücü baba mahkemeye sevk edildi.

Portekizli baba, polise verdiği ifadede oğlu için yaptığı sandıktan arabayı başka türlü taşıma imkanı olmadığını aöyleyerek kendini savundu.

Ancak polis bu ifade karşısında bunun kabul edilemez olduğunu ve tehlikeli olduğunu belirterek ağır trafik yasa İhlali olduğunu, bu sebeple 46 yaşındaki Portekizli sürücüyü savcılığa sevk ederek mahkemede hesap vermesi gerektiğini kendisine tebliğ etti.

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