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Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars ve bornozlu fotoğraf trendinden sonra ünlüler yeni bir akıma merak saldı. Sosyal medyada popüler olan bir trend ile dünyaca ünlü isimler 10 yıl öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. '10 year challenge' (10 yıla meydan okuma) başlığı altında paylaşılan fotoğraflar ünlülerin yaşadığı değişimleri gözler önüne seriyor. Ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, Anne Hathaway, Jennifer Lopez ve daha pek çok ünlünün Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ünlüler yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.
Loris Karius
Mert Alaş
Reese Witherspoon
Tyra Banks
Jessica Biel
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth
Anne Hathaway
Padma Lakshmi
Isla Fisher
Jennifer Lopez
Brie Larson
Kate Hudson
Caitlyn Jenner
Ellen DeGeneres
Viola Davis
Eva Longoria
Kate Beckinsale
Brooke Shields
Alison Brie
Nicki Minaj
Mark Ruffalo
Janet Jackson
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