Olay, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yoldan geçen bir kişi, yolun kenarında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri Suriye uyruklu olduğu belirlenen Abdülbani El Hüseyin'in vücudunun 10 yerinden bıçaklandığı saptadı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.