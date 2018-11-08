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Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!

08.11.2018 - 09:09 | Güncelleme:

Brezilyalı fotoğrafçı, Amazonların üstünde helikopterin fırtına yüzünden yeni bir rotaya geçmesiyle dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan grubu yakın plandan görüntüledi

  • 1 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Brezilyalı fotoğrafçı Ricardo Stuckert, Amazonların üstünde helikopterle uçarken tesadüfen daha önce hiç görüntülenmemiş bir yerel kabileye rastladı.

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    Dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan grup, helikopterin yağmur fırtınasından kaçmak için rotasını değiştirmesiyle görüldü.

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    Kabilenin bulunduğu nokta, Brezilya'nın kuzeybatısında Peru sınırı yakınlarındaki Acre eyaletindeki Amazon ormanlarının içinde.

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    Kabile üyeleriyle birlikte evlerin de yer aldığı fotoğraflarda, yerlilerin kendilerine yaklaşan helikopterden rahatsız oldukları göze çarpıyor.

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    Brezilyalı fotoğrafçı, deklanşöre bastığı anları "Makinemi aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. Neler olduğunu düşünmek için fazla vaktim yoktu" sözleriyle anlattı.

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  • 7 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    DÜNYANIN EN GİZEMLİ YERLERİ

    10 yıl boyunca dünyayı dolaştı, ülke ülke fotoğraf çekti

    Pascal Mannaerts isimli gezgin, on yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerini dolaştı, fotoğraf makinesiyle nefes kesen fotoğraflar çekti. İşte Türkiye'den de bir karenin yer aldığı fotoğraflar...

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    U-Bein Köprüsü, Myanmar

     

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    Sri Lanka

     

  • 10 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Şeyh Lütfullah Camii, İran

     

  • 11 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Şafşavan, Fas

     

  • 12 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Etiyopya

     

  • 13 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Moğolistan

     

  • 14 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Japonya

     

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    Hindistan

     

  • 16 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Bolivya

     

  • 17 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Moğolistan

     

  • 18 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Hindistan

     

  • 19 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Tibet

     

  • 20 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Machu Picchu, Peru

     

  • 21 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    21 | 58

    Hindistan

     

  • 22 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    22 | 58

    Varanasi, Hindistan

     

  • 23 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    23 | 58

    Moğolistan

     

  • 24 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    24 | 58

    Sri Lanka

     

  • 25 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    25 | 58

    Moritanya

     

  • 26 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    26 | 58

    Mısır

     

  • 27 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    27 | 58

    Petra, Ürdün

     

  • 28 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Etiyopya

     

  • 29 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    29 | 58

    Laguna Colorada, Bolivya

     

  • 30 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    30 | 58

    La Paz, Bolivya

     

  • 31 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    31 | 58

    Fas

     

  • 32 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    32 | 58

    Mısır

     

  • 33 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    33 | 58

    Kesmeşeker Dağı, Brezilya

     

  • 34 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    34 | 58

    Gorom-Gorom, Burkina Faso

     

  • 35 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    35 | 58

    Tacikistan

     

  • 36 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    36 | 58

    Köl Gölü, Kırgızistan

     

  • 37 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    37 | 58

    Yezd, İran

     

  • 38 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    38 | 58

    Benin

     

  • 39 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    39 | 58

    Beytüllahim, Filistin

     

  • 40 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    40 | 58

    Merzouga

     

  • 41 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    41 | 58

    Djenne, Mali

     

  • 42 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    42 | 58

    Amani Köyü, Kenya

     

  • 43 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    43 | 58

    Şehzade Camii, İstanbul

     

  • 44 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    44 | 58

    Lipez, Bolivya

     

  • 45 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    45 | 58

    Salvador, Brezilya

     

  • 46 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    46 | 58

    Varanasi, Hindistan

     

  • 47 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    47 | 58

    Pokhara, Nepal

     

  • 48 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    48 | 58

    Kreuzberg

     

  • 49 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    49 | 58

    Bolivya ve Peru arasındaki Titikaka Gölü

     

  • 50 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    50 | 58

    Kudüs

     

  • 51 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    51 | 58

    Nuakşot, Moritanya

     

  • 52 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    52 | 58

    Salar de Uyuni Gölü, Bolivya

     

  • 53 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    53 | 58

    Güneş Adası, Bolivya

     

  • 54 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    54 | 58

    Sud Lipez bölgesi, Bolivya

     

  • 55 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    55 | 58

    Manhattan, New York

     

  • 56 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    56 | 58

    Mali’de bir pazar yeri

     

  • 57 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
    57 | 58

    Brezilya

     

  • 58 Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
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    Brooklyn Köprüsü, ABD

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