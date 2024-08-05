10 yıl sonra sosyal medyada rastladığı Hollandalı sınıf arkadaşıyla evlendi

Bir gün sosyal medyada dolaşırken Demi'nin profiline rastladım. Detaylı incelediğimde Demi'nin de öğretmenlik yaptığını gördüm. Hemen mesaj attım ve buluşmaya karar verdik. Bir, iki buluşma derken, 1 sene geçmeden evlilik teklifi ettim. Geçen Sevgililer Günü'nde onun ailesi için bir düğün yaptık. Bu yaz benim ailem için Türkiye'de düğün yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.