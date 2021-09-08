İdlib'deki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı

AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011'de evli oldukları anlatıldı.

AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürme planı yaptığı ve bunun için Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yeri araştırdığına yer verilerek, olay günü yanına yedek eşya ve mutfaktaki ekmek bıçağını alan sanığın "iş bakma" bahanesiyle eşini yanında götürdüğü kaydedildi.

Sanığın eşi Güldane Yılmaz'ı daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın daha sonra maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi.

İddianamede kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü kaydedildi.

İddianamede, maktul Güldane Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Sanık Osman Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede, sanığın kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.