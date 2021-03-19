10 yıldır aynı köye gelen Yaren için kutlama

AA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'ne 10. yılda da gelen Yaren leylek için kutlama yapıldı.

Karacabey Belediyesince düzenlenen kutlama programında, Yaren leyleğin gelişi dolayısıyla, köyde yaşayan çocuklarla pasta kesildi.

Ardından Belediye Başkanı Ali Özkan, çocuklara hediyeler dağıttı.

Özkan, Yaren leyleğin gelişini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Bugün Yaren leyleğin köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10. yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren leylek, gelirken eli boş gelmemiş, çocuklara hediyeler getirmiş" dedi.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de "Leyleklerin gelişiyle çocuklara hediye verilerek, onların doğaya daha sevgiyle ve mutlulukla bakması sağlandı. Çocukların leylek sevincini daha içten yaşamaları için onlara hediyeler verildi. Bu, çocuklar için de unutulmaz bir an oldu" ifadesini kullandı.

Yaren leyleği iki yıldır beslediğini dile getiren Beyza Çakıl da "Bu yıl da çatımıza kondu. Çok mutlu oldum. Bugün burada hediyeler aldık. Yaren leylek tarafından getirildiğini söylediler. Yaren geldiği için çok mutlu olduk" diye konuştu.