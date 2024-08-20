Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 10 yıldır susuyorlar! Fatma günler sonra geri döndü

        10 yıldır susuyorlar! Fatma günler sonra geri döndü

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Şükür Türkan dosyasıyla ses getirdi. Geçen sezondan bu yana soluksuz izlenen Şükür Türkan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıldır susuyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Günlerdir saklanan, konuşmak istemeyen anne Fatma sonunda konuştu. “Ben kızımı çok özledim, kızımın mezarını istiyorum artık” dedi.

        Neden saklandığı konusundaysa “sorulardan bıktığım için kılık değiştirdim” cevabını verdi.

        MUSTAFA BANA PARA TEKLİF ETTİ

        Anne Fatma sözlerine Mustafa’nın kendisine canlı yayına çıkmaması için para teklif ettiğini de ekledi.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!