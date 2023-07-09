10 yıllık yasak kalkıyor: İtalya hava sahasının Libya'ya açacak
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libyalı mevkidaşıyla görüşmesinde, İtalya hava sahasında 10 yılı aşkın süredir Libya'ya yönelik uygulanan yasağın kaldırılacağını söyledi.
Giriş: 09.07.2023 - 13:45
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Libya mevkidaşı Abdulhamid al-Dbeibah ile görüştü.
Görüşmede İtalyan hava sahasında Libya'ya yönelik 10 yılı aşkın süredir uygulanan yasağın kaldırılması konuşuldu.
Meloni, yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Uçuşların Eylül ayında yeniden başlaması planlanıyor.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.